Новосибирск, , 09:23 — REGNUM Новосибирская область в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году намерена потратить более семи миллиардов рублей на ремонт 98 участков трасс. Как сообщает 31 марта сайт регионального правительства работы будут вестись в Новосибирске, Бердске и Искитиме, а также на областных трассах.

Большинство объектов, запланированных на текущий год, выбраны жителями региона. Так, например, в г. Искитиме в 2021 году дорожники приведут в нормативное состояние три значимых объекта — участки по ул. Революции, ул. Линейная, ул. Вокзальной, — ведущие к Искитимской городской больнице, образовательным организациям и паркам.

«Каждая из улиц, которая заявлена в план работ на текущий год в г. Искитим имеет большое значение для горожан», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области набирает обороты коррупционный скандал, главными фигурантами которого являются начальник и некоторые сотрудники Территориального управления автодорог (ТУАД). По данным следствия, речь идёт о взятках за прием работ по укладке асфальта ненадлежащего качества в размере 5,1 млн рублей.

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