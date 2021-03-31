Воронеж, , 09:23 — REGNUM Елена Закшевская назначена на пост временно исполняющего обязанности ректора Воронежского государственного агроуниверситета, сообщили в вузе.

Елена Закшевская начала работу в Воронежском государственном аграрном университете с 1994 года. В 2004 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Функционирование и развитие агропродовольственного рынка: теория, методология, практика». С 2008 года и по настоящее время является заведующей кафедрой управления и маркетинга в АПК ВГАУ. С 2020 года занимала пост врио проректора по информатизации, международным связям и управлению качеством в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Как сообщало ИА REGNUM, пост врио ректора ВГАУ оказался вакантным после задержания в начале марта 2021 года Алексея Попова. Назначенный врио ректора вуза лишь в августе 2020 года, он подозревается следствием в организации схемы по присвоению денег, которые выплачивались сотрудникам в виде премий.