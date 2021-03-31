Москва, , 09:23 — REGNUM Детские оздоровительные лагеря в России летом 2021 года увеличат наполняемость до 75%. Роспотребнадзор изменил требования к проведению летней оздоровительной кампании по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщается на сайте ведомства.

Также дети смогут отдыхать летом не только в регионе проживания, но и выезжать в другие субъекты РФ. Персонал оздоровительного учреждения еженедельно обязан будет проходить ПЦР-тесты.

Кроме того, власти регионов смогут принимать решения об открытии палаточных лагерей, учитывая эпидемиологическую ситуацию в субъекте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за пандемии коронавируса заполнять детские летние лагеря разрешалось лишь на 50%.

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