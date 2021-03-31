Партизанский район, Красноярский край, , 09:21 — REGNUM В Партизанском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД пресекли поездку пьяной женщины с тремя детьми в машине. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в краевом ГУ МВД.

Ночью наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ под управлением 34-летней женщины. Сотрудники полиции выяснили, что у автоледи нет полиса ОСАГО и имеются признаки алкогольного опьянения. В салоне машины находились трое маленьких детей без удерживающих устройств. В результате освидетельствования на состояние опьянения показания прибора составили 0,25 мг/л.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы. Общая сумма штрафов составит более 30 тысяч рублей. Кроме того, женщине грозит лишение прав управления на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники ГИБДД направили информацию о нетрезвой автоледи, перевозившей детей, в ПДН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 44-летняя автоледи стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки полицейскому.

Читайте также: Под Челябинском автоледи пыталась подкупить сотрудника полиции