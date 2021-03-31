Кишинёв, , 09:23 — REGNUM В Молдавии в течение суток 30 марта выявили 917 случаев заражения коронавирусом в ходе 4469 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 228 370 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 205 759 человек, в том числе 2056 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4288 пациентов с COVID-19, из которых 330 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4827 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 45 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 932 случая заражения коронавирусом в результате проведения 3106 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1934 человека.

Стоит отметить, что 45 случаев смерти пациентов с COVID-19 в сутки для Молдавии является «рекордным» показателем. При этом в республике в последние дни сокращается количество выявленных носителей SARS-CoV-2 и госпитализированных с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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