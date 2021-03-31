Москва, , 09:19 — REGNUM В московской школе ученица седьмого класса потеряла сознание из-за голода, сообщили 31 марта в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошёл 30 марта в одной из школ района Восточное Дегунино. 14-летняя девочка потеряла сознание после начала уроков и была госпитализирована.

«Со слов ребёнка, дома её плохо кормят», — рассказали в прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что подросток проживает в полной семье не состоявшей на учётах. У девочки отсутствует спальное место, условия проживания — антисанитарные. Также проверяющие не нашли в квартире продуктов питания.

В прокуратуре планируют дать оценку не только действиям родителей, но и работникам уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.