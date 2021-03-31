Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Министерство юстиции США расследует дело в отношении члена юридического комитета Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Мэтта Гетца. По данным The New York Times, которая первой сообщила об этой истории со ссылкой на три информированных источника, конгрессмена обвинили в том, что у него были сексуальные отношения с 17-летней девушкой, и он заплатил ей за поездку с ним.

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Сообщается, что расследование в отношении конгрессмена, начатое в последние месяцы правления Дональда Трампа, является частью более масштабного расследования в отношении Джоэля Гринберга, чиновника из Флориды и политического союзника Гетца, который летом 2020 года был обвинён в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней девочки. Гринбергу предъявлено 14 обвинений, в июне он предстанет перед судом, сообщает Florida News Times.

Так, следователи изучают, нарушал ли Гетц положения законов, согласно которым незаконно побуждать лиц младше 18 лет путешествовать за границы штата с целью интимной связи в обмен на деньги или материальные ценности.

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Пока в отношении конгрессмена никаких обвинений не предъявлено. Сам Гетц категорически отвергает подобные заявления, как ложные и голословные. Он утверждает, что стал жертвой вымогателей, которые потребовали $25 млн в обмен на снятие всех обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года республиканец, член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Том Рид принял решение завершить свою карьеру после обвинений в домогательствах. Рид назвал своё поведение непрофессиональным и неуважительным по отношению к обвинившей его в домогательствах Николетт Дэвис. Конгрессмен признал свою вину, извинился перед Дэвис и взял на себя ответственность за произошедшее.