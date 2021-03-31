Вашингтон, 31 марта 2021, 09:24 — REGNUM Разработчики YouTube тестируют новый дизайн кнопок «нравится» и «не нравится». Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте сервиса.
https://twitter.com/YouTube/status/1376942486594150400?s=20
В публикации говорится, что разработчики тестируют режим, в котором будет скрыт счётчик дизлайков. Нововведение затронет небольшое количество людей.
Добавим, что функция «поставить дизлайк» останется. Видеть их общее количество смогут только авторы ролика.
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