Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Из мэрии Новосибирска из-за сообщения о минировании эвакуируют сотрудников. Об этом 31 марта говорится в сообщении городской администрации в ее официальном телеграм-канале.

«В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о «минировании» здания. Ведется эвакуация сотрудников», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время правоохранители ведут проверку данного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сургуте (Югра) эвакуировали сотрудников мэрии из-за сообщений о минировании.