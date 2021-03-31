Херндон, , 09:15 — REGNUM Организаторы турнира по спидрану (скоростное прохождение видеоигр) Summer Games Done Quick (SGDQ) в 2021 году решили провести его в онлайн-формате. Об этом 31 марта сообщил портал PCgamesN.

Соревнования SGDQ 2021 пройдут с 4 по 11 июля 2021 года. Пока администрация турнира не назвала видеоигры, по которым они будут проводиться, поскольку пока ещё принимает заявки на участие.

https://twitter.com/GamesDoneQuick/status/1376903653576077312

Стоит отметить, что это будет уже третья серия соревнований SGDQ с начала эпидемии коронавируса. Самый первый турнир по спидрану прошёл 1 января 2010 года.

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