Токио, , 09:15 — REGNUM Правительства Японии и Индонезии намерены работать вместе, чтобы восстановить экономику, которая пострадала в пандемию, сообщает Antara.

Власти Японии оказали помощь японским компаниям в расширении их производственных баз.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил желание продолжать вносить свой вклад в создание рабочих мест и развитие человеческих ресурсов в Индонезии, план, который приветствовала министр иностранных дел Индонезии.

Тосимицу Мотэги упомянул возможность предоставления кредита в размере 70 млрд иен на обустройство порта Патимбан в Индонезии в качестве попытки улучшить связь посредством сотрудничества в области инфраструктуры, чтобы реализовать концепцию свободного и открытого региона.

В ответ на это министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила признательность за сотрудничество, предложенное Японией, и желание укреплять связи в области инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия приглашает Японию к сотрудничеству в области здравоохранения и вакцинации.

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