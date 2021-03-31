Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Церемония вручения американской киноакадемии «Оскар» пройдёт в 2021 году с прямым включением с площадок в Лондоне и Париже. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что организаторы премии готовят площадки в указанных городах, чтобы некоторые участники смогли принять личное участие в церемонии, несмотря на коронавирусные ограничения.

Несмотря на это нововведение, организаторы призвали всех участников постараться лично приехать в Лос-Анджелес, где и пройдет основное мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» будет проведена только в очном формате и звезды кино не смогут принять участие в ней посредством использования платформы видеоконференций Zoom. Из-за пандемии коронавируса церемония вручения премии «Оскар» была перенесена на 25 апреля 2021 года.

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