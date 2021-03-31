Владивосток, , 09:22 — REGNUM Приморье — один из немногих регионов РФ, который выполнил в 2020 году программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», было освоено 125 млн рублей по этим направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В лечебные учреждения региона пришли работать 56 врачей и 23 фельдшера.

«В настоящее время здравоохранение возвращается в привычный режим работы. Восстанавливается плановая медицина. Мы делаем ремонты, лечим людей, закупаем оборудование — делаем всё, чтобы, хотя пандемия и отодвинула нас назад, двигаться вперёд и постепенно выходить из кризиса», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

В 2020 году финансирование сферы здравоохранения увеличилось на 32,5% — до 57 млрд рублей. За счет средств краевого бюджета закуплено более 9,5 тыс. единиц оборудования на 2,6 млрд рублей. Капитальный ремонт сделан в 49 медучреждениях на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Установлено 15 ФАПов и шесть врачебных амбулаторий, приобретено медицинское и немедицинское оборудование для их оснащения. Закуплено восемь передвижных лечебно-диагностических комплексов.

Кроме того, муниципалитеты получили 21 автомобиль скорой медицинской помощи и 30 единиц санитарного автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Синенькие Саратовского района в фельдшерско-акушерском пункте произошло частичное обрушение стены, из-за чего эксплуатация здания стала невозможна.