Путин участвует в подписании соглашения по условиям труда — все новости
Уже к концу 2021 года в России необходимо восстановить рынок труда. Такую задачу на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021−2023 годы поставил президент России Владимир Путин.
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Национализация предприятий для сохранения занятости, возможна, но в случае неисполнения государственного оборонзаказ. Об этом сегодня, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы заявил президент РФ Владимир Путин.
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Сегодня, 31 марта, подписано соглашение о регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на 2021−2023 годы. Подписи под документом поставили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
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Президент России Владимир Путин раскритиковал бизнес, который в погоне за прибылью забывают о необходимости заботиться о работниках. Об этом глава государства заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством России на 2021−2023 годы.
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Закреплением тенденции к восстановлению назвал ситуацию в экономике РФ президент страны Владимир Путин 31 марта на совещании с членами правительства.
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Параметры дополнительной финансовой поддержки регионов должны быть определены правительством в ближайшие полмесяца, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Положительно оценил ситуацию с региональными бюджетами российский министр финансов Антон Силуанов на совещании президента страны с членами правительства.
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Новая версия портала госуслуг начала работу в тестовом режиме с начала года, заявил 31 марта российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Бизнес, как и государство, должны гарантировать друг другу выполнение своих обязательств при реализации совместных долгосрочных проектов, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Ответственное отношение к бюджету поможет властям регионов не «оказаться в ловушке» из-за непосильной закредитованности, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Распоряжение президента России Владимира Путина улучшить показатели российского рынка труда спровоцировало жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».
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