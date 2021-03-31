Президент РФ Владимир Путин 31 марта примет по видеосвязи участие в церемонии подписания соглашения, устанавливающего принципы регулирования социально-трудовых отношений. Соглашение будет подписано главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, председателем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Это четырнадцатая по счёту подобная договорённость. На церемонии также будут заслушаны выступления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и глав ряда регионов.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

13:41 31.03.2021 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

14:53 31.03.2021 Уже к концу 2021 года в России необходимо восстановить рынок труда. Такую задачу на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021−2023 годы поставил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин поручил восстановить рынок труда до показателей 2019 года

15:05 31.03.2021 Национализация предприятий для сохранения занятости, возможна, но в случае неисполнения государственного оборонзаказ. Об этом сегодня, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин допустил национализацию предприятий, срывающих гособоронзаказ

15:14 31.03.2021 Сегодня, 31 марта, подписано соглашение о регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на 2021−2023 годы. Подписи под документом поставили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Читайте подробнее: Профсоюзы, работодатели и правительство РФ подписали соглашение на три года

15:23 31.03.2021 Президент России Владимир Путин раскритиковал бизнес, который в погоне за прибылью забывают о необходимости заботиться о работниках. Об этом глава государства заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством России на 2021−2023 годы. Читайте также: Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в собственную ногу

15:36 31.03.2021 Подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы. Источник: kremlin.ru

16:31 31.03.2021 Подписание соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. Источник: kremlin.ru

16:44 31.03.2021 Закреплением тенденции к восстановлению назвал ситуацию в экономике РФ президент страны Владимир Путин 31 марта на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин дал оценку ситуации в экономике России

17:12 31.03.2021 Параметры дополнительной финансовой поддержки регионов должны быть определены правительством в ближайшие полмесяца, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин дал две недели на выработку параметров поддержки регионов

17:28 31.03.2021 Положительно оценил ситуацию с региональными бюджетами российский министр финансов Антон Силуанов на совещании президента страны с членами правительства. Читайте также: Ситуация с региональными бюджетами нормализовалась — Силуанов

17:47 31.03.2021 Новая версия портала госуслуг начала работу в тестовом режиме с начала года, заявил 31 марта российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Читайте подробнее: Минцифры начало тестировать новую версию портала госуслуг

18:34 31.03.2021 Бизнес, как и государство, должны гарантировать друг другу выполнение своих обязательств при реализации совместных долгосрочных проектов, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте также: Государству нужны гарантии от бизнеса в партнёрских проектах — Путин

18:55 31.03.2021 Ответственное отношение к бюджету поможет властям регионов не «оказаться в ловушке» из-за непосильной закредитованности, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом: Путин заявил, что чиновникам не хватает ответственности в подходе к бюджету

19:19 31.03.2021 Распоряжение президента России Владимира Путина улучшить показатели российского рынка труда спровоцировало жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Заводы, фабрики надо восстанавливать, а не только купи-продай разводить»

19:58 31.03.2021 Председатель российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Источник: kremlin.ru

20:57 31.03.2021 Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции. Источник: kremlin.ru

22:18 31.03.2021 Вице-премьер Марат Хуснуллин. Источник: kremlin.ru