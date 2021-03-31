Краснодар, , 09:14 — REGNUM В результате неисправности газового оборудования пятеро детей в частном доме в Краснодарском крае отравились угарным газом. Об этом 31 марта сообщает ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в 20:20 30 марта.

«В станице Переясловская, улица Ростовская, в частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом пятерых детей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все пострадавшие были направлены в ЦРБ Брюховецкого района, где их госпитализировали.

Кроме этого, указывается, что прокуратура Краснодарского края начал проверку данного инцидента. По предварительным данным, в доме затух газовый котел.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что в Северной Осетии в течение прошедшей недели отравились угарным и бытовым газом восемь человек, в том числе двое детей.