Самара, , 09:13 — REGNUM Уголовное дело по факту самостоятельного ухода малолетнего ребенка из детского сада возбуждено в Самаре. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что 2 февраля текущего года девочка находилась в детском саду. В какой-то момент она сама ушла домой из этого образовательного учреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбуждено уголовное дело после поножовщины в школе.