Новосибирск, , 09:10 — REGNUM В 2021 году Новосибирская область почти в два раза сократит объем социальных выплат безработным гражданам. Как сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона, если ранее на пособия по безработице, стипендии в период профессионального переобучения безработных и материальную помощь тратили 4,8 млрд рублей, то теперь на данные цели предусмотрено всего 2,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с программой «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума на период до 2030 года», власти Новосибирской области рассчитывают сократить количество тех, кто проживает за чертой бедности: с 15% до 7,6%.

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