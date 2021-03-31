Прокопьевск, Кемеровская область, , 09:07 — REGNUM Ботанический заказник «Увалы села Лучшево» в Прокопьевском округе Кемеровской области получил статус особо охраняемой природной территории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, она представляет собой лесостепной участок с холмами в Кузнецкой котловине площадью 960,7 га.

«Увалы» стали 22-й по счёту особо охраняемой территорией в Кузбассе. Отмечается, что заказник имеет исключительную ценность в связи с разнообразием биологических видов, обитающих здесь. Здесь обнаружены 227 видов высших сосудистых растений, пять из которых включены в Красную книгу, обитают 115 видов беспозвоночных.

«Благодаря присвоению территории статуса особо охраняемой здесь теперь запрещены добыча полезных ископаемых, промышленная заготовка древесины и лекарственных растений, строительство, разведение костров, организация свалок», — отметили в правительстве.

По словам первого зампреда правительства региона Алексея Харитонова, в настоящее время необходимо разработать экологическую тропу для проведения занятий со студентами и школьниками.