Москва, , 09:07 — REGNUM Во избежание третьей волны коронавируса необходимо проверить зазывающие российских туристов страны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Со своей стороны, в Государственной думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19», — написал Володин в ТГ-канале.

По его мнению, необходимо отправить в принимающие страны российских специалистов, чтобы они оценили, насколько там обеспечена эпидемиологическая безопасность, а система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи.

«Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам — пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах», — указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее, спикер Госдумы Володин высказался об открытии Черногории для российских туристов, в стране заверили, что готовы принять отечественных специалистов.

«Правильно было бы, чтобы так поступили и другие страны», — полагает Володин.

Все это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии, о которой говорит Минздрав, заключил он.