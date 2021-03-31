Кишинёв, , 09:10 — REGNUM Правительство Молдавии ввело запрет на экспорт пшеницы до 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Учитывая, что в 2020 году фермеры пострадали от засухи, а экономика страны пострадала от пандемии, было решено принять решение с целью обеспечения продовольственной безопасности республики», — говорится в сообщении.

Ранее к правительству с призывом ввести ограничение на экспорт пшеницы из госрезервов обратилась президент Молдавии Майя Санду. Глава республики отреагировала на выступления активистов, которые перекрыли дорогу в Джурджулештский порт и не пропускали туда грузовики с зерном. Они заявили, что жителям Молдавии якобы может не хватить пшеницы.

Стоит отметить, что из-за засухи летом 2020 года в Молдавии урожай пшеницы был ниже, чем обычно. По итогам года было собрано около 630 тыс. тонн пшеницы, в то время, как обычно в республике собирают более 1 млн тонн. На внутреннем рынке Молдавии в год потребляется около 300 тыс. тонн пшеницы.

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