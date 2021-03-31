Орск, Оренбургская область, , 09:05 — REGNUM В Орске Оренбургской области в дежурную часть полиции поступила анонимная информация о готовящемся теракте в городе, якобы дом по проспекту Ленина заминирован. Личность анонима установлена, а заявление оказалось ложным, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По итогам обследования дома и прилегающей территории взрывчатых веществ не обнаружено. По горячим следам правоохранители установили личность злоумышленника. В настоящее время он задержан.

По данным ведомства, 40-летний орчанин находился в гостях у своего знакомого, в ходе распития спиртных напитков мужчина позвонил своей сожительнице, и между ними произошел конфликт. После ссоры горожанин позвонил по номеру 112 и сообщил о минировании дома, в котором проживает его любимая женщина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). «Шутнику» грозит до 700 тыс. рублей штрафа или до пяти лет ограничения свободы.