Пекин, , 09:07 — REGNUM Китайский спутник дистанционного зондирования Gaofen-12−02 успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом 31 марта сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей официальной странице в социальной сети WeChat.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя CZ-4C со спутником был успешно проведен с космодрома «Цзюцюань», находящегося в северо-западной китайской провинции Ганьсу, в 06:45 по местному времени (01:45 мск).

По информации CASC, космический аппарат предназначен для реализации проектов городского планирования, нужд сельского хозяйства и с целью предотвращения стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания SpaceX показала изображение космического корабля Crew Dragon со стеклянным куполом.