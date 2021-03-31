Токио, , 09:03 — REGNUM Организаторы выставки достижений индустрии видеоигр Tokyo Game Show 2021 решили провести её исключительно в онлайн-формате. Об этом 31 марта сообщил портал Comicbook.

Издание отметило, что для представителей СМИ будет проведено отдельное мероприятие, однако в пресс-релизе администрация выставки дала понять, что будет использовать тот же формат, в котором была проведена Tokyo Game Show 2020.

Онлайн-трансляции будут проводиться с 30 сентября по 3 октября 2021 года, все они будут переводится на английский язык.

Напомним, в 2021 году Tokyo Game Show отпразднует 25-летие. Эта ежегодная выставка является одной из самых крупных в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-баскетболистка Лисина показала косплей леди Димитреску из Resident Evil

Читайте развитие сюжета: Турнир по скоростному прохождению игр SGDQ 2021 пройдёт в онлайн-формате