Челябинск, , 09:02 — REGNUM В Челябинске 37-летний гражданин, сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе, отправлен под домашний арест. Такое постановление вынес Центральный райсуд.

Мужчина проживает в Челябинске. Ему вменяют нарушение Правил дорожного движения в нетрезвом виде. Следователь требовал заключить его под стражу. Но суд не стал прибегать к такой мере.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 29 марта на улице 60-летия Октября. Пьяный водитель на огромной скорости насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

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