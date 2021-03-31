Уфа, , 09:10 — REGNUM Учителя в Башкирии заподозрили в написании на лбу первоклассницы цифры «два». Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».

По предварительной информации, в школе №5 Кумертау девочка разговаривала на уроке рисования. В связи с этим учительница якобы захотела поставить ей оценку «неудовлетворительно» за поведение: при этом двойку она якоб поставила на лоб ребенка.

Данную ситуацию прокомментировала директор школы.

«Да, мы сегодня в 14.00 встретимся с мамой девочки — будем ставить точку в этом вопросе. Поэтому пока трудно что-то комментировать. Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это. В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно», — передают журналисты слова директора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школьники в Башкирии за три года подверглись травле 28 раз.