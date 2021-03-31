Уфа, 31 марта 2021, 09:10 — REGNUM Учителя в Башкирии заподозрили в написании на лбу первоклассницы цифры «два». Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».
По предварительной информации, в школе №5 Кумертау девочка разговаривала на уроке рисования. В связи с этим учительница якобы захотела поставить ей оценку «неудовлетворительно» за поведение: при этом двойку она якоб поставила на лоб ребенка.
Данную ситуацию прокомментировала директор школы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школьники в Башкирии за три года подверглись травле 28 раз.