Москва, , 09:19 — REGNUM Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева присутствовала, но ничего не произнесла на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом из-за текущей ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам на брифинге.

Он напомнил, что ранее отношения России и США обострились после слов Байдена. На вопрос СМИ, считает ли глава США российского коллегу Владимира Путина «убийцей», тот подтвердил, что считает. После этого посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций о дальнейших российско-американских отношениях.

По словам Полянского, в контексте такого приглашения посла говорить что-либо на встрече с Байденом было бы не очень логично, ведь отношения Москвы и Вашингтона сейчас подвергаются «глубокому анализу».

«Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях», — добавил он.

Полянский объяснил и неучастие во встрече постпреда РФ Василия Небензи. Дело в том, что приглашение от США пришло лишь накануне дня мероприятия, и в графике Небензи уже были другие встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте американский лидер провёл виртуальную встречу с постпредами стран СБ ООН. Россия была единственной страной, которую представлял не постпред, а его заместитель. Кроме того, Анна Евстигнеева, в отличие от своих коллег, не выступала на встрече.

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