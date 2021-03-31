Москва, 31 марта 2021, 09:00 — REGNUM В Москве начнется реставрация объекта культурного наследия регионального значения — дома усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры, сообщается на портале мэра столицы.
Одноэтажный кирпичный жилой дом небольшой купеческой усадьбы первой половины XIX века площадью более 1007 кв. метров расположен на Воронцовской улице недалеко от станции метро «Марксистская».
Реставрацию здания главного дома усадьбы бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры проведут в рамках льготной программы «1 рубль за 1 квадратный метр». После реставрации инвестору предоставят право аренды здания на 49 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнется реставрация исторического здания XIX века — двухэтажного доходного дом в Хамовниках.
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