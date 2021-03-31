Токио, , 08:59 — REGNUM Индонезия приглашает Японию к сотрудничеству в области здравоохранения и вакцинации, сообщает Sindonews.

В Токио министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что сотрудничество в сфере здравоохранения между Индонезией и Японией продолжает развиваться.

«В области устойчивости здоровья мы отметили несколько событий в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании в секторе здравоохранения, в том числе, сотрудничество в области исследований, разработки и производства вакцин», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония согласилась экспортировать в Индонезию военную технику вместе с передачей технологий.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония готова экспортировать в Индонезию военную технику