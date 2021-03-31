Москва, , 08:59 — REGNUM В аэропорту Шереметьево пассажир авиарейса Москва — Томск отказался надеть маску и пригрозил взрывом самолета, сообщает 31 марта ТАСС.

После поступившей угрозы пассажиров пересадили на другой самолет и провели дополнительную проверку багажа. В настоящее время дебошира доставили в отделение полиции. Он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 10 ноября в Шереметьево полицейские задержали на борту самолета мужчину, который пытался проникнуть в кабину пилотов и угрожал совершить теракт.