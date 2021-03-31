Анадырь, , 09:27 — REGNUM За минувшие сутки на Чукотке выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в округе зарегистрировано 733 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 706 человек, шесть пациентов скончались.

В общей сложности проведено почти 63 тыс. тестов на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин продлил ряд ограничительных мер по коронавирусу до 14 апреля включительно.