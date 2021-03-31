, 09:01 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в иске бывшей работнице Росгвардии Анне Храмцовой о восстановлении на службе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе судебного органа.

Храмцова намеревалась не только восстановиться на службе, но и потребовать выплаты компенсации в 1 млн рублей. В иске полностью отказано.

Женщину уволили за видео в Instagram. До этого Храмцова победила на конкурсе «Краса Росгвардии».

Как сообщало ИА REGNUM, видео, снятое Храмцовой, содержало кадры с закрытого объекта.