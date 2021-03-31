Буэнос-Айрес, , 08:57 — REGNUM Россия и Аргентина создали деловой клуб для продвижения проектов в сфере экономики, торговли, культуры и образования, сообщил торговый представитель РФ в Буэнос-Айресе Сергей Деркач.

«Особенность нашего клуба в том, что предполагается участие не только предпринимателей, но и представителей государственной власти, научных кругов, университетов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, встречи будут проводиться ежемесячно, следующее заседание пройдёт в конце апреля, его посвятят академическому обмену и образовательным связям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления аргентинской государственной верфи Tandanor Мигель Анхель Тудин сообщил, что аргентинская сторона намерена предложить России участие в создании судна ледового класса. Российскую сторону, отметил он, пригласят представить предложение по финансированию и строительству в Аргентине такого судна. Верфь Tandanor также хочет сотрудничать с Россией в создании алюминиевых катеров.