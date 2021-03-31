Пермь, , 08:55 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году микрофинансовые организации (МФО) выдали займы на сумму 1,5 млрд рублей, что на 12% превышает прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Объем микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, увеличился вдвое, а гражданам — снизился на 38%.

Общее количество действующих договоров микрозайма в МФО сократилось на 6% и по итогам 2020 года составило 23 тыс. Сокращение произошло в сегменте займов населению, в том числе краткосрочных микрозаймов «до зарплаты», которые оформлялись в офисах. Вместе с тем, отмечен рост количества микрозаймов, оформленных онлайн. Наравне с этим на 11% возросло количество договоров с представителями малого и среднего бизнеса.

По итогам года 79% совокупного портфеля МФО пришлось на займы, выданные предпринимателям, 21% — на микрозаймы гражданам.

«Одной из важных тенденций прошлого года на рынке микрокредитования стала переориентация МФО на финансирование малого и среднего бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, нуждающихся в средствах для компенсации снизившейся выручки и кассовых разрывов, микрокредитные компании оперативно разработали специальные программы и существенно увеличили объем выдаваемых займов», — сказал управляющий пермским отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

По его словам, на снижение объема займов физлицам влияние оказала более жесткая риск-политика МФО и взвешенный подход к выбору заемщиков.

Добавим, в 2020 году в Прикамье работало 30 региональных микрофинансовых организаций, в том числе две МФО предпринимательского финансирования.