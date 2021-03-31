Абакан, , 08:55 — REGNUM Ещё один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в правительстве республики, умер 88-летний мужчина.

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За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 504 человека, в том числе 373 — старше 65 лет (74% от общего числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Хакасии выявлено 21 849 носителей коронавируса, выздоровели 21 082 человека.

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