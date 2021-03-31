Чадан, Тува, , 08:55 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 31-летний местный житель по обвинению в изнасиловании с особой жестокостью, повлёкшее смерть человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло десять лет назад.

По данным следствия, в ночь на 15 апреля 2011 года обвиняемый распивал спиртное в городе Чадан с пожилой родственницей и её гостями, в числе которых оказалась 63-летняя потерпевшая. Она являлась инвалидом 3 группы, не могла самостоятельно передвигаться и не видела на один глаз.

«После распития спиртного обвиняемый вывел пожилую женщину в огород частного дома, где совершил в отношении нее преступления сексуального характера. В результате его умышленных действий потерпевшая от полученных телесных повреждений и возникших осложнений скончалась в медицинском учреждении спустя непродолжительное время», — отметили в ведомстве.

В ходе следствия за обвиняемого вступилась его сожительница, давая ложные сведения о его непричастности. В управлении полагают, что она также опасалась за свою жизнь. Это позволило мужчине скрываться от правосудия долгое время.

Тем не менее, как отмечается, следователям удалось собрать убедительные доказательства виновности мужчины, в связи с чем материалы направлены в суд.

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