Москва, 31 марта 2021, 08:54 — REGNUM Пока российская власть не начнет делать ставку на граждан, а не обывателей, фактического освобождения страны от оков Запада не произойдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, пока будет так, слабость России будет только усиливаться, и никакая экономика, сколь бы она мощно не развивалась (тем более, что этого нет и подавно), ничего не сможет в этой связи с делать. Потому что никогда в истории человечества не побеждал «великий экономический потенциал», хоть он и очень важен.