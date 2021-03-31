Москва, , 08:54 — REGNUM Пока российская власть не начнет делать ставку на граждан, а не обывателей, фактического освобождения страны от оков Запада не произойдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Для того, чтобы страна поднималась из фактически колониальной зависимости от Запада, власть должна делать ставку не на обывателей, как она делает, а на граждан! И до тех пор, пока она как при Брежневе будет делать ставку на обывателей, мы будем висеть над бездной», — заявил Кургинян.

По его словам, пока будет так, слабость России будет только усиливаться, и никакая экономика, сколь бы она мощно не развивалась (тем более, что этого нет и подавно), ничего не сможет в этой связи с делать. Потому что никогда в истории человечества не побеждал «великий экономический потенциал», хоть он и очень важен.

«Когда воля нации и ее желание во имя великой цели существовать превышают ее желание прозябать, тогда нет татаро-монгольского ига. А вот когда посреди всего этого начинается воля к прозябанию, а не воля к восхождению, вот тогда страна умирает и приходит иноземец», — подытожил политолог.