Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Доклад «О нарушении прав человека в США — 2020», который опубликовал Госсовет КНР, не является добросовестным. Об этом исполняющая обязанности помощника госсекретаря Лиза Питерсон заявила 30 марта на брифинге.

По её словам, этот документ составлен недобросовестно. Пекин показал, что уверен в свободной американской прессе, так как рассчитывал на распространение своего доклада независимыми СМИ США.

Питерсон добавила, что Вашингтон приветствует конструктивный анализ своей деятельности в области прав человека со стороны правозащитников, журналистов, демократических правительств и организаций. США воспринимают советы об улучшении ситуации в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет КНР обнародовал доклад о нарушениях прав человека в США в минувшем году. В нём говорится о некомпетентных действиях властей по сдерживанию пандемии коронавируса, неэффективной социальной политике, негативных последствиях односторонних санкций США против целого ряда стран.

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