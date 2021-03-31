Сухум, , 08:54 — REGNUM 13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 30 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 232 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 13 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 71 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — восемь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 398 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 860 победили инфекцию. Всего в стране скончались 213 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 29 марта в Абхазии выявили 22 носителя SARS-CoV-2 в результате 151 исследования.

Стоит отметить, что Сухум отказался от предложения со стороны минздрава Грузии вакцинировать абхазских медиков и пенсионеров. В администрации президента Абхазии сообщили, что в скором времени планируют получить вакцину российского производства.

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