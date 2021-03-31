Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:51 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области девушка осуждена за убийство мужчины. Такой приговор вынес Дзержинский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 23 на 24 ноября 2019 года. Этому предшествовало то, что гражданин избил её, совершил против неё другие насильственные действия, а также угрожал убийством. На это девушка нанесла ему несколько ударов ножом. Следователи считают, ч что их было не менее 13, а подсудимая говорит лишь о четырёх.

Суд назначил гражданке 8 лет и 7 месяцев колонии. При этом были учтены её явка с повинной, юный возраст и и наличие ребёнка, а также то, что девушка извинилась перед родственниками погибшего.