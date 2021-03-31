Анадырь, , 09:19 — REGNUM На Чукотке более 3,6 тыс. жителей завершили полный курс вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Первым компонентом препарата «Спутник V» привились почти семь тыс. человек. Вакцинация проводится во всех районах Чукотки. Для снижения темпов заражения коронавирусом необходимо привить не менее 60% взрослого населения.

Всего в автономном округе проживает более 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке начала действовать услуга социального такси для маломобильных и пожилых жителей Анадыря.