Саратов, , 08:56 — REGNUM В Саратовской области за минувший день подтвердились 152 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 31 марта общее число заболевших COVID-19 достигло 54 784 человека. Накануне заболели 154 человека. Выздоровели с начала пандемии 49 483 пациента, или 90,3%, за сутки — 158 человек. Всего скончались 809 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 78 случаев заражения, в Энгельсском районе — 18, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 128 пациентов, накануне заболевание подтвердилось у 28 человек. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 3171 саратовец.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 30 марта общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 577 218 случаев. Полностью выздоровели 526 778 жителей округа, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 365 человек.

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