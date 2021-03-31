Лос-Анджелес, США, 31 марта 2021, 08:50 — REGNUM Бывшая профессиональная баскетболистка Екатерина Лисина выложила в сеть фотографию с косплеем вампирши леди Димитреску из игры Resident Evil: Village. Снимок она опубликовала 31 марта на своей странице в Instagram.
Издание Kotaku отметило, что, таким образом, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине 2008 года стала самым высоким косплеером леди Димитреску в мире.
«Следуй за мной, и я выведу ТЕБЯ за пределы твоего воображения…» — такую надпись Лисина разместила в публикации.
https://www.instagram.com/p/CNDxKk6BzB-/
Напомним, после завершения спортивной карьеры Екатерина Лисина стала моделью. Она, в частности, является рекордсменкой Книга рекордов Гиннесса в категории «Самая высокая модель в мире», её рост составляет 205,7 см.
Читайте ранее в этом сюжете: В магазинах Гонконга теперь можно встретить вампиршу из новой Resident Evil