Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Бывшая профессиональная баскетболистка Екатерина Лисина выложила в сеть фотографию с косплеем вампирши леди Димитреску из игры Resident Evil: Village. Снимок она опубликовала 31 марта на своей странице в Instagram.

Издание Kotaku отметило, что, таким образом, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине 2008 года стала самым высоким косплеером леди Димитреску в мире.

«Следуй за мной, и я выведу ТЕБЯ за пределы твоего воображения…» — такую надпись Лисина разместила в публикации.

https://www.instagram.com/p/CNDxKk6BzB-/

Напомним, после завершения спортивной карьеры Екатерина Лисина стала моделью. Она, в частности, является рекордсменкой Книга рекордов Гиннесса в категории «Самая высокая модель в мире», её рост составляет 205,7 см.

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