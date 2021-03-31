Сеул, , 08:53 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у пяти представителей сухопутных войск и одного представителя морской пехоты. Общее число подтверждённых случаев в армии увеличилось до 658. Из них 627 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 506 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 103 088.

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