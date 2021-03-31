Ставрополь, , 08:48 — REGNUM Власти Ставропольского края ввели режим повышенной готовности в селе Марьины Колодцы, где накануне произошла вспышка кишечной инфекции. Число отравившихся увеличилось до 67 человек. На месте побывал губернатор края Владимир Владимиров. Он назвал тревожной ситуацию с массовым отравлением сельчан.

«В населенном пункте введён режим повышенной готовности, чтобы оперативно принимать меры в случае любого развития ситуации. Для этого здесь также находится руководство краевых министерств ЖКХ, здравоохранения и крайводоканала», — написал глава субъекта в своем Instagram.⠀По его словам, в настоящее время главное — установить причину массового отравления жителей села Марьины Колодцы. Для этого в населенном пункте началась проверка состояния водоводов. Для устранения риска заражения населения организован подвоз питьевой воды. Жителей предупредили о том, чтобы не пили воду из-под крана и сразу же обращались к врачам в случае появления симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в одном из сел Минераловодского городского округа на Ставрополье 39 жителей обратились за помощью к медикам с симптомами пищевого отравления. Среди них 24 ребенка. Восемь человек госпитализированы. У всех пострадавших наблюдается острый гастроэнтерит.

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