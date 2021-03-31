Токио, , 08:48 — REGNUM Япония согласилась экспортировать в Индонезию военную технику вместе с передачей технологий, сообщает CNN Indonesia.

Соглашение было достигнуто на встрече министров иностранных дел и министров обороны Индонезии и Японии в Токио.

«Эта встреча является важной вехой в двусторонних отношениях между Индонезией и Японией. Мы стали свидетелями того, как министр обороны Японии подписал соглашение о передаче вооружения и технологий Индонезии», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

Индонезия и Япония также изучают возможности сотрудничества для подготовки военнослужащих двух стран.

В Юго-Восточной Азии Филиппины, Малайзия и Вьетнам уже имеют соглашения об экспорте военной техники из Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе является одним из главных на встрече глав МИД и министров иностранных дел Индонезии и Японии.

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