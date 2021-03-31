Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве для пассажиров первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) запустили аудиогид. Он рассказывает об истории станций, расположенных по этому направления, сообщается на портале мэра столицы.

Исторический аудиогид поведает об окрестностях вокруг станций МЦД-1 и их достопримечательностях. Проект подготовлен властями Москвы совместно с просветительским проектом Arzamas.

Пассажиры смогут самостоятельно выбрать станцию, историю которой хотят узнать информацию, или прослушать аудиоэкскурсию по маршруту МЦД-1 от Одинцова до Лобни.

Как сообщает ИА REGNUM, в ближайшее время в поездах МЦД появятся специальные QR-коды для прослушивания аудиогида.

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