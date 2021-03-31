Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Один из главных участников Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента США Ричарда Никсона в 1974 году, экс-сотрудник ФБР США Гордон Лидди умер на 91-м году жизни. Об этом 31 марта сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сына покойного — Тома Лидди.

По словам Лидди — младшего, его отец скончался в доме своей дочери, который находится в американском штате Вирджиния. При этом он не назвал причину смерти бывшего сотрудника ФБР, также являвшегося юристом, телеведущим и актером, однако отметил, что смерть его отца не связана с новым коронавирусом.

Отметим, Гордон Лидди участвовал в планировании в 1972 году взлома штаб-квартиры кандидата в президенты от Демпартии Джорджа Макговерна, располагавшейся в гостинице «Уотергейт» в Вашингтоне и за четыре месяца до выборов в США полицейские задержали в гостинице пятерых человек. Данные люди вели монтаж прослушивающих устройств, а также фотосъемку документов в штабе кандидата. При этом четверо из них были выходцами с Кубы и еще один — экс-сотрудником ЦРУ Джеймсом Маккордом.

Позднее Гордона Лидди осудили за сговор, кражу со взломом и незаконное прослушивание телефонных разговоров в связи с его центральной ролью в Уотергейтском скандале и приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу в размере $40 тыс. Однако осужденный провел в тюрьме только около 4,5 лет, так как 39-й президент США Джимми Картер смягчил ему приговор.