Москва, , 08:52 — REGNUM Некоторым автомобилистам из Москвы уже можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил 31 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам Вильфанда, «переобуваться» уже могут те автовладельцы в Москве, кто передвигается по российской столице днем, с 13 до 16 часов. Именно в эти часы температура стабильно оказывается выше пяти градусов.

«А утром температура около нуля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины второй пятидневки (апреля), до этого точно не надо всем менять», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, согласно рекомендациям специалистов, менять резину на летнюю стоит при устойчивой температуре выше семи градусов тепла.

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