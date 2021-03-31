Ульяновск, , 08:45 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов остановил процедуру продажи сельского клуба, поручив организовать спортивный центр. Об этом глава региона сообщает на своей странице в «Фейсбуке».

Речь идёт о бывшем клубе в селе Скугареевка Тереньгульского района. Его планировалось продать, но власти передумали после коллективного обращения жителей «всего Подкуровского поселения»: с ходатайством обратились 200 жителей.

Сергей Морозов отмечает, что «принял решение остановить процедуру продажи здания», поручив организовать «полноценный центр для занятия спортом и творчеством». По его словам, специалисты минстроя и минспорта должны провести обследование здание и представить концепцию создания спортивно-досугового центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом, максимальный размер которого составит 15,6 тыс. рублей. Данный вид государственной поддержки касается физкультурно-оздоровительных услуг и будет предоставляться как взрослым, так и детям.