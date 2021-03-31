Новосибирск, 31 марта 2021, 08:45 — REGNUM В мэрию города Новосибирска 31 марта по электронной почте поступило сообщение о минировании.
Правоохранительные органы приступили к проверке, ведётся эвакуация сотрудников.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов уточнил, что сообщение пришло в первой половине дня 31 марта, передаёт «Тайга.инфо».
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 30 марта «заминировали» здание правительства и Заксобрания края.
Читайте также: В Красноярске эвакуируют краевое правительство и депутатов